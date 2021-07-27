Французские парламентарии были возмущены последствиями армянского вандализма - азербайджанский депутат (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 11:39)

БАКУ /Trend/ - На днях группа депутатов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Франции в рамках визита в Азербайджан посетила освобожденные территории. Французских гостей сопровождали депутаты Милли Меджлиса (парламент), в том числе глава рабочей группы по парламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов.

Мамедов рассказал Trend о цели и впечатлениях от этой поездки.

Он сообщил, что французские парламентарии пришли в ужас от увиденного в Карабахе.

«Они увидели разрушения и последствия армянского вандализма и на протяжении всей поездки не скрывали своего возмущения. Французские гости не могли поверить, что люди могли совершить подобные зверства. Они расценили это как геноцид не только против азербайджанского народа и его истории, но и против мирового культурного наследия в целом», - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что французские парламентарии увидели на освобожденных территориях разрушенные и оскверненные религиозные памятники, посетили мечети, после чего сообщили, что потрясены и сожалеют о бесчеловечном поведении армян. Они также посетили церкви и синагоги, охраняемые государством.

«Они с чувством глубокого удовлетворения подчеркнули, что Азербайджанское государство придает большое значение толерантности и мультикультурализму», - сказал Мамедов.

Представляем вниманию читателей видео с интервью с Солтаном Мамедовым.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)