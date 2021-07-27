Губернатор американского штата Оклахома посетит Зангилан

БАКУ /Trend/ - Губернатор американского штата Оклахома Джон Кевин Ститт посетит Зангиланский район Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом Ститт заявил в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 27 июля в Баку.

Губернатор выразил надежду на то, что его поездка в Зангиланский район позволит ближе ознакомиться с проектами в сферах «зеленой энергии» и «умных сел», реализуемыми сегодня на освобожденных азербайджанских территориях.