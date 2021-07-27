Губернатор американского штата Оклахома посетит Зангилан
БАКУ /Trend/ - Губернатор американского штата Оклахома Джон Кевин Ститт посетит Зангиланский район Азербайджана.
Как сообщает во вторник Trend, об этом Ститт заявил в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 27 июля в Баку.
Губернатор выразил надежду на то, что его поездка в Зангиланский район позволит ближе ознакомиться с проектами в сферах «зеленой энергии» и «умных сел», реализуемыми сегодня на освобожденных азербайджанских территориях.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Благодаря Президенту и армии Азербайджана мы сегодня находимся в Шуше - представители диаспоры - Trend TV
Проект МОМ по восстановлению кяризов поддержит усилия Азербайджана по достижению трех Целей устойчивого развития
По итогам 6 месяцев общее финансирование по дорожной отрасли составило 950 млн сомов – Минтранс Кыргызстана
Мы должны расширять сотрудничество в сферах культуры, экономики, образования - спикер парламента Пакистана
Между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном существуют особое единство, дружба и братство - Мустафа Шентоп
Турция и Азербайджан налаживают взаимодействие как «одна нация - два государства» - Нуман Куртулмуш (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)
ООО "Бакинская телефонная связь" и компания AZinvest подписали контракт на сумму более 2,8 млн манатов
Заслуженный артист Азербайджана и России рассказывает о самых громких и остроумных мистификациях в истории (ВИДЕО)
Создание СП может обеспечить успешное экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Сербией – министр (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана (ФОТО)
Сербия проявляет интерес к «Южному газовому коридору» для диверсификации источников газа - министр (Интервью)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прошла встреча председателя женского крыла правящей партии Турции и главы госкомитета Азербайджана (ФОТО)
Французские парламентарии были возмущены последствиями армянского вандализма - азербайджанский депутат (ФОТО/ВИДЕО)
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе (Эксклюзив)