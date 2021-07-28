На строительство дорожной инфраструктуры в Кельбаджарском и Лачинском районах выделено 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству дорожной инфраструктуры на территории Кельбаджарского и Лачинского районов.

Согласно документу, в целях строительства дорожной инфраструктуры на территории Кельбаджарского и Лачинского районов из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных территорий, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделяется 10 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.