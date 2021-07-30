Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией – спикер Милли Меджлиса
БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в пятницу направила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу письмо с соболезнованиями в связи с жертвами среди населения в результате вспыхнувших в различных регионах Турции лесных пожаров.
Как сообщили Trend в отделе печати и по связям с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова от своего и от имени Милли Меджлиса Азербайджана пожелала упокоения душам погибших и исцеления раненым.
«Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией. Наши молитвы с вами», – говорится в письме.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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