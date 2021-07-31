Армения все еще предъявляет территориальные претензии Азербайджану - МИД

БАКУ /Trend/ - Армения все еще предъявляет территориальные претензии Азербайджану.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, заявление МИД Армении от 30 июля содержит очередные абсурдные и ложные обвинения в адрес Азербайджана.

Армения, проводившая в отношении Азербайджана агрессивную политику в течение почти 30 лет, до сих пор демонстрирует позицию, противоречащую международному праву, отвергает процесс делимитации государственной границы между двумя странами, препятствует реализации трехсторонних заявлений, отметила глава пресс-службы.

"Почему страна, якобы стремящаяся к деэскалации, постоянно обстреливает азербайджанские позиции на границе? Почему не реагирует на призывы решить пограничный вопрос путем диалога?

Ответ нам известен. Это происходит потому, что Армения все еще предъявляет территориальные претензии Азербайджану, не желает мириться с тем, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в рамках международных границ. Обращаем внимание армянской стороны на то, что установление мира в регионе возможно на основании уважения принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Устойчивый мир может быть достигнут только на основе уважения международного права. Азербайджан уже 30 лет заявляет об этой позиции и руководствуется ею", - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)