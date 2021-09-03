Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Кыргызстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов третьего сентября принял новоназначенного посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева. Приняв копии верительных грамот, министр поздравил посла с назначением.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МИД, говоря о многовековых дружественных отношениях между нашими странами, основанных на этнических, культурных и религиозных связях, министр Джейхун Байрамов подчеркнул перспективы развития этих отношений. Было отмечено, что в настоящее время между Азербайджаном и Кыргызстаном существует взаимопонимание на всех уровнях. Министр также выразил удовлетворение развитием сотрудничества между нашими странами на многосторонних площадках.

Посол Кайрат Осмоналиев сообщил, что, несмотря на свое новое назначение, он много знает об Азербайджане. Он отметил, что сделает все возможное для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.

Посол передал министру Джейхуну Байрамову приветствия главы МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева и передал приглашение министра посетить с официальным визитом его страну.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным аспектам повестки дня двустороннего сотрудничества, в том числе по поводу укрепления сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах и реализации совместных проектов, а также по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.

Министр пожелал Кайрату Осмоналиеву успехов в его будущей деятельности в Азербайджане.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)