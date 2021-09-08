Председатель парламента Азербайджана на конференции ответила на необоснованные претензии армянского спикера

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в своем выступлении на V Всемирной конференции спикеров парламентов ответила на безосновательные претензии представителя Армении.

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе, восьмого сентября Сахиба Гафарова выступила на V Всемирной конференции спикеров парламентов в австрийской Вене.

Спикер Милли Меджлиса заявила, что объединение всех усилий и возможностей мирового сообщества перед лицом современных вызовов зависит от постоянного диалога между всеми участниками системы международных отношений. Отметив важную роль межпарламентского сотрудничества и парламентской дипломатии в обеспечении мира и безопасности, Сахиба Гафарова подчеркнула, что это в первую очередь должно реализовываться посредством продвижения уважения таких основных принципов, как суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность признанных на международном уровне границ государств.

По ее словам, поскольку парламенты и платформы межпарламентского сотрудничества имеют специальные механизмы и ключевые инструменты для влияния на процессы принятия решений как на национальном, так и на международном уровнях, это обуславливает важную роль законодательных органов в системе международных отношений, открывает путь для становления парламентов важным компонентом глобального управления. «В данном контексте считаю, что создание парламентского измерения для работы с ООН после Всемирной конференции парламентских спикеров 2000 года было историческим и стратегическим шагом», – сказала она.

Сахиба Гафарова добавила, что сегодня парламенты могут влиять на работу ООН с помощью двух механизмов – через постоянные представительства стран-участниц в организации и путем прямого обращения. Говоря о новых механизмах воздействия и обратив внимание на организационную и посредническую роль Межпарламентского союза, председатель парламента Азербайджана сказала, что передача информации национальным парламентам о глобальных проблемах и решениях, обсуждаемых в ООН, а также доведение позиций национальных парламентов до ООН могут стать новым и важным направлением деятельности Межпарламентского союза.

Отвечая в своем выступлении на безосновательные претензии армянского спикера, председатель Милли Меджлиса Азербайджана подчеркнула, что Армения должна отказаться от предъявления ложных претензий, принять и смириться с новыми реалиями, выполнить требования принятых в ноябре 2020 года и январе 2021 года трехсторонних заявлений, которые создают основу для обеспечения мира и безопасности в регионе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)