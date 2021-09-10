Назначены новые председатели районных организаций ПЕА по Баку

Политика 10 сентября 2021 15:38 (UTC+04:00)
Назначены новые председатели районных организаций ПЕА по Баку

БАКУ /Trend/ - На заседании правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) 10 сентября назначены новые председатели районных организаций ПЕА по Баку, сообщает в пятницу Trend.

Так, председателем Сабаильской районной организации ПЕА назначен Нагиев Мухтар Теймур оглу, Насиминской – Сулейманов Азер Абдул оглу, Ясамальской – Набиев Бахтияр Эйваз оглу, Наримановской – Велиев Самир Ахмед оглу, Хатаинской – Рагимзаде Вугар Гянджали оглу, Низаминской - Велибеков Рамиль Вагиф оглу, Бинагадинской - Исмайлов Вусар Гешем оглу, Сабунчинской – Велиев Мисирхан Иззет оглу, Сураханской – Сеидов Вугар Семендер оглу, Хазарской – Ахмедов Намиг Меджид оглу, Гарадагской - Алиев Гафар Мамед оглу и Пираллахинской - Абасов Эмиль Тофиг оглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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