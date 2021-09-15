Проходит шествие в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит шествие в связи со 103-й годовщиной освобождения города Кавказской исламской армией, сообщает в среду Trend.

Участники шествия движутся от Аллеи шехидов и Монумента турецким воинам по направлению к станции метро "Ичеришехер", мимо здания Экономического университета, Парных крепостных ворот и площади Азнефть. Шествие завершится перед памятником "Бахрам-Гюр".

Среди участников шествия, которое проходит в сопровождении военного оркестра - 150 человек личного состава Высшей военной школы имени Гейдара Алиева, известные общественные деятели и представители медиа.

Отметим, что 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации. Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)