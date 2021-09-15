Азербайджано-турецкое братство имеет глубокие корни - председатель партии

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкое братство имеет глубокие корни. Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации Кавказской исламской армией под командованием Нуру паши 15 сентября 1918 года - большое событие в истории братства двух стран.

Об этом сказал журналистам председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, сообщает в среду Trend.

"В этот день азербайджанский народ поднялся, и наши турецкие братья оказали поддержку Азербайджану. Мы с благодарностью вспоминаем Нуру пашу и Энвер пашу", - сказал Мусаев.

По его словам, события новейшей истории также доказывают, что Азербайджан и Турция поддерживают друг друга в непростые времена.

"Во время 44-дневной Отечественной войны братская Турция оказала поддержку Азербайджану. Отрадно, что у Азербайджана есть такой союзник и брат, как Турция", - сказал Мусаев.

Отметим, что 15 сентября 2021 года исполняется 103 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, освободила Баку.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)