Состоялась вторая за неделю встреча помощника Президента Азербайджана и посла Ирана
БАКУ /Trend/ - Состоялась вторая на этой неделе встреча помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева и посла Ирана в Баку Сейеда Аббаса Мусави.
Об этом написал в Twitter сам Мусави, сообщает в четверг Trend.
На встрече состоялся обмен мнениями по развитию отношений между Азербайджаном и Ираном, отметил дипломат.
"В ходе встречи также было обсуждено нынешнее состояние двусторонних отношений, существующие препятствия, проведены консультации по вопросу укрепления связей и обмен мнениями", - написал Мусави.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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