Президент Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 сентября принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World Султана Ахмеда бин Сулаима.
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