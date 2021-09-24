На ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представлено выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в видеоформате

БАКУ/Trend/ - Продолжаются ежегодные общие дебаты 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

Как сообщает Trend, 23 сентября в ходе общих дебатов было представлено выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в видеоформате.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Господин Председатель.

Господин Генеральный секретарь.

Уважаемые главы государств и правительств.

Поздравляю господина Абдуллу Шахида с избранием председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, желаю ему успехов в исполнении своих обязанностей. Я также выражаю глубокую признательность господину Волкану Бозкыру из братской Турции за лидерство в качестве председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пандемия COVID-19 продолжает порождать серьезные трудности для всего мира. Наше правительство с первых дней осуществляет важные и практические меры с целью защиты населения и минимизации негативного влияния пандемии.

С середины января текущего года Азербайджан начал кампанию вакцинации. Объем доз вакцин, использованных на каждые 100 человек, превышает 80 процентов.

Для поддержки населения и субъектов предпринимательства, подвергшихся влиянию COVID-19, представлен социально-экономический пакет в объеме около 2,7 миллиарда долларов США.

В результате осуществления правильно спланированных мер ситуация, связанная с пандемией, была удержана под контролем, и введенный в нашей стране карантинный режим постепенно смягчен. Тщательные усилия Азербайджана в борьбе с пандемией признаны на международном уровне. В 2020 году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией.

Всю эту деятельность Азербайджан осуществил за счет собственных финансовых ресурсов. Мы также внесли во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США, оказали более чем 30 странам гуманитарную и финансовую помощь для поддержки борьбы с коронавирусом. Кроме того, мы безвозмездно отправили четырем странам 150 тысяч доз вакцины.

Азербайджан является сторонником более сильного глобального единства для преодоления пандемии. В качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан выдвинул ряд глобальных инициатив. В мае 2020 года Азербайджан организовал Саммит стран Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный борьбе с COVID-19. В ходе саммита я от имени Движения неприсоединения предложил провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с коронавирусом. Эта инициатива была поддержана более 150 государствами-членами ООН, и 3-4 декабря 2020 года специальная сессия состоялась. Выражаю признательность Генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерришу и всем государствам, поддержавшим наши инициативы.

Азербайджан неоднократно открыто выражал недовольство в связи с тем, что богатые страны приобретают вакцины в количестве, превышающем их потребности. Мы еще раз подчеркиваем озабоченность в связи с продолжающимся «вакцинным национализмом» и углубляющимся неравенством между развитыми и развивающимися государствами в доступе к вакцинам. Такие действия препятствуют защите развивающимися странами своего населения. Согласно международным отчетам, на сегодняшний день более 75 процентов существующих в мире доз вакцин приобретены 10 богатыми странами, в странах же с низким доходом вакцинация составляет менее 2 процентов.

С целью привлечения международного внимания к данному вопросу Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и эта резолюция была единогласно принята в марте текущего года.

В рамках нынешней сессии Азербайджан планирует выдвинуть на Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции на ту же тему.

Считаем, что есть необходимость в сильных, скоординированных и целенаправленных глобальных шагах для лучшего восстановления после COVID-19. В связи с этим мы предлагаем создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая подготовит рекомендации относительно глобальных мер в постпандемический период.

В нынешнем году исполняется 60 лет со дня создания Движения неприсоединения. Единогласным решением 120 членов Движения неприсоединения Азербайджан на 18-м Саммите глав государств и правительств, состоявшемся в октябре 2019 года в Баку, взял на себя председательство в Движении на три года. Азербайджан активно отстаивает обеспечение международной справедливости и норм международного права, а также легитимные интересы государств-участников Движения. В нынешнем году государства-члены Движения приняли единогласное решение о продлении председательства Азербайджана еще на год – до конца 2023 года. В сложный для всего мира период это является подтверждением и знаком высокой оценки успешного и эффективного председательства Азербайджана в Движении.

Осуществление Целей устойчивого развития ООН имеет особое значение для Азербайджана. Азербайджан является одной из 12 стран в мире и первым государством в своем регионе, представившим 3-й Добровольный национальный отчет об исполнении Повестки дня 2030 года.

Азербайджан, набравший 72.4 из 100 возможных очков по индексу достижения Целей устойчивого развития, показал лучший результат в регионе, заняв 55-е место среди 165 стран в Отчете устойчивого развития по 2021 году. В отчете подчеркивается прогресс, достигнутый Азербайджаном в области сокращения бедности, здравоохранения, питания, участия женщин на рынке труда, чистой воды и санитарии, доступности энергии, пользования интернетом, охраной животных, находящихся под угрозой исчезновения, улучшения благосостояния населения, поступательного развития городов и населенных пунктов.

Азербайджан принимает активное участие в реализации таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад, тем самым он превратился в один из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии. Мы сдали в эксплуатацию Бакинский международный торговый порт, грузоперевалочная способность которого равна 15 миллионам тонн, при необходимости этот объем может быть увеличен до 25 миллионов тонн.

Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение по климату, добровольно взял на себя обязательство по снижению до 2030 года уровня эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов по сравнению с базовым 1990 годом. Наряду с этим, в рамках Парижского соглашения мы изучаем возможности определения условных целей на 2050 год.

В настоящее время доля возобновляемой энергии в общем производстве энергии в стране составляет 17 процентов. Наша цель - к 2030 году довести эту цифру до 30 процентов. Подписаны контракты с тремя крупными международными энергетическими компаниями о вложении инвестиций в строительство в предстоящие 3-4 года 3 ветряных и солнечных электростанций, общая мощность которых составит 700 мегаватт. Один из проектов будет реализован в регионе Восточного Зангезура, освобожденного от армянской оккупации во время 44-дневной Отечественной войны. Эта солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт станет крупнейшим на освобожденных территориях Азербайджана проектом вложения прямых иностранных инвестиций. Я призываю и другие международные энергетические компании к инвестированию проектов зеленой энергии на освобожденных территориях Азербайджана.

Недавно я объявил освобожденные Карабах и Восточный Зангезур Зоной зеленой энергии. Освобожденные территории Азербайджана обладают подтвержденным энергетическим потенциалом возобновляемой энергии, составляющим 7200 мегаватт солнечной и 2000 мегаватт ветряной энергии.

Наряду с экспортом сырой нефти и газа Азербайджан в последние годы стал экспортером электроэнергии. Сегодня мы экспортируем электроэнергию в четыре соседние страны. В то же время в связи с ростом численности населения и экономическим развитием возрастает и внутреннее потребление энергии. За 8 месяцев текущего года рост в ненефтяной промышленности Азербайджана составил на 18.4 процента.

Дамы и господа.

Азербайджанский народ очень привязан к своим корням, истории, языку и традициям. По случаю 880-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви я объявил нынешний год «Годом Низами Гянджеви». Такие идеалы и ценности, как мир, справедливость, гуманизм, свобода и равенство, которые Низами Гянджеви пропагандировал в своих произведениях в ХII веке, совпадают с принципами, которые поощряет и отстаивает ООН.

Мы храним и поддерживаем мультикультурализм в Азербайджане как образ жизни. Азербайджан считается в мире образцом толерантности, мирного сосуществования представителей различных религиозных и этнических групп. «Бакинский процесс», начатый по инициативе Азербайджана в 2008 году и преследующий цель усиления диалога и сотрудничества между мусульманским миром и Европой, получает сильную поддержку со стороны ООН. Регулярно организуемый в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу признается в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН как «важная глобальная платформа для поощрения межкультурного диалога».

Дамы и господа.

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре прошлого года я привлек ваше внимание к продолжению оккупации Арменией территорий Азербайджана, к агрессивным заявлениям и действиям правительства Армении. Сегодня с чувством гордости говорю, что Армении было нанесено поражение на поле боя, и Азербайджан положил конец оккупации.

На протяжении почти 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории нашей страны. Оккупация сопровождалась военными преступлениями и преступлениями против человечности. Учинив в 1992 году Ходжалинский геноцид, Армения совершила убийство сотен мирных граждан, в том числе 106 женщин и 63 детей. 1275 азербайджанцев были захвачены в плен, из них 150 человек все еще считаются пропавшими без вести. Ходжалинский геноцид признан 13 странами. В результате осуществленной Арменией этнической чистки более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев.

Четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, требуют незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Однако Армения проигнорировала эти и другие аналогичные постановления, принятые такими международными организациями, как Генеральная Ассамблея ООН, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы и Европейский парламент.

В то время как некоторые резолюции Совета Безопасности ООН исполняются в течение нескольких дней, когда дело касается нас, они оставались невыполненными в течение 27 лет. А это является наглядным примером двойных стандартов. Для недопущения селективного подхода есть необходимость в объединении усилий по созданию механизма исполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

Минская группа ОБСЕ была учреждена в 1992 году для достижения урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Если бы сопредседатели Минской группы ОБСЕ предприняли решительные шаги для того, чтобы вынудить Армению положить конец военной агрессии против Азербайджана, то они могли бы добиться выполнения возложенных на них задач. В период конфликта Армения своим подходом и действиями продемонстрировала, что единственная ее цель – сохранить статус-кво и закрепить оккупацию. Я неоднократно поднимал вопрос о важности введения санкций против Армении. К сожалению, международные санкции против Армении для обеспечения исполнения резолюций Совета Безопасности ООН введены не были.

В 2018 году в Армении был свергнут режим военных преступников Кочаряна-Саргсяна. У нас были определенные надежды на то, что новое правительство Армении примет серьезное участие в переговорах. Мы были готовы ответить на любой позитивный сигнал со стороны Армении. 2018-2019 годы были одними из самых спокойных периодов на бывшей линии соприкосновения. Однако, несмотря на позитивные шаги Азербайджана, смена режима в Армении не привела к реальным переменам. Новое правительство Армении вместо мирного соседства с Азербайджаном также избрало путь продолжения оккупации.

В течение последних двух лет конфликта Армения намеренно подрывала переговорный процесс. Правительство Армении допустило ряд провокационных действий и заявлений, таких как «Карабах – это Армения, и точка» и «ни пяди оккупированных земель не будет возвращено». Тогдашний министр обороны Армении открыто пригрозил Азербайджану новой агрессией и новой оккупацией. Выдвинув неприемлемые и необоснованные «семь условий», Армения потребовала изменить формат переговоров, начать их с нуля и привлечь к переговорному процессу самопровозглашенный режим, созданный на оккупированных Арменией территориях. Попытка изменения формата и сути переговоров стала неприятным сюрпризом для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, деятельность которой оказалась парализованной из-за безответственных и опасных действий Армении.

Кроме того, Армения, грубо нарушив международное право, включая Женевские конвенции, осуществляла политику незаконного заселения, размещая на оккупированных территориях Азербайджана в основном лиц армянского происхождения с Ближнего Востока. Воодушевленная господствовавшей на протяжении многих лет безнаказанностью, Армения для закрепления результатов агрессии и ускорения незаконного заселения заявляла о строительстве новой дороги из Армении на наши оккупированные территории.

В июле 2020 года Армения совершила военную провокацию вдоль государственной границы с Азербайджаном. В результате артиллерийского обстрела в направлении Товузского района Азербайджана погибли 13 военнослужащих и гражданское лицо.

После этого в августе армянская диверсионная группа, перейдя бывшую линию соприкосновения, предприняла попытку совершения террористических актов против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, однако она была успешно пресечена.

В своем выступлении в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября прошлого года я предупредил, что «враждебные азербайджанофобские заявления и провокации руководства Армении свидетельствуют о подготовке Армении к новой военной агрессии против Азербайджана».

Спустя три дня после этого – 27 сентября Армения перешла в широкомасштабное наступление против военных позиций и гражданских лиц Азербайджана. В ответ на это Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, закрепленным в статье 51 Устава ООН, начал на своей территории контрнаступательную операцию против Армении.

В течение 44 дней вооруженные силы Армении подвергали интенсивному обстрелу наши районы и города, расположенные на прифронтовых территориях, - Агдам, Агджабеди, Бейляган, Дашкесан, Физули, Геранбой, Тертер. Армения также обстреливала Гянджу, Барду, Мингячевир, Габалу, Сиязань, Хызы и другие города, расположенные далеко от фронтовой зоны. Одна из ракет была обезврежена войсками противовоздушной обороны Азербайджана над Хызы, расположенном вблизи от Баку. А это говорит о том, что столица Баку также являлась мишенью ракетных атак Армении. Армения использовала баллистические ракеты «Скад» и «Искандер-М», а также запрещенные снаряды с белым фосфором и кассетные боеприпасы. В результате этих военных преступлений Армении были убиты более 100 мирных жителей, в том числе 11 детей, свыше 450 человек получили ранения. На территории Азербайджана были разрушены или серьезно пострадали 12 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе индивидуальные дома.

Азербайджан, соблюдая фундаментальные принципы международного гуманитарного права, требующие ставить различия между военными и гражданским населением, не дал аналогичного ответа на такие жестокие военные преступления Армении, как обстрелы мирных жителей.

В то же время Армения привлекла иностранных наемников и бойцов из-за рубежа и использовала их против Азербайджана.

В течение 44-дневной войны Азербайджан освободил значительную часть оккупированных территорий, в том числе города Джебраил, Гадрут, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. В целом, на поле боя были освобождены более 300 городов и сел. 10 ноября 2020 года Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции. Таким образом, Армения была принуждена вывести свои войска с других территорий Азербайджана – из Агдама, Лачина и Кяльбаджара. Азербайджан сам обеспечил исполнение вышеуказанных резолюций Совета Безопасности ООН, что, наверное, является единственным таким фактом в мире со времени учреждения ООН по сегодняшний день.

Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом Президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер.

Создание Арменией на протяжении многих лет на бывших оккупированных территориях Азербайджана многорядных оборонительных линий и укреплений, состоящих из протяженных окопов, тоннелей и бункеров, доказывает, что Армения никоим образом не намеревалась возвращать эти территории.

За почти 30-летнюю оккупацию Армения намеренно разрушила все города и села, разорив, разграбив все культурные и религиозные памятники, превратила их в образцы настоящего урбицида – геноцида против городов - и культурцида – геноцида против культуры. Наверное, после Второй мировой войны разрушений такого масштаба не было ни в одной точке мира. 9 городов и сотни сел Азербайджана были стерты Арменией с лица земли. Армения пыталась стереть след азербайджанского народа, веками проживавшего на этих территориях. Агдам подвергся таким разрушениям, что его называют «Хиросимой Кавказа». После освобождения города Физули от оккупации наша армия не могла найти там ни одного уцелевшего здания, чтобы водрузить на нем наш флаг.

На территориях, находившихся под армянской оккупацией, 65 из 67 мечетей были разрушены до основания, остальные две серьезно пострадали и были осквернены, их использовали как хлев для содержания свиней и коров. Это – неуважение к мусульманам всего мира. Даже кладбища были осквернены, разрушены и разграблены.

Во время поездок на освобожденные территории зарубежные дипломаты, представители международных организаций и иностранные журналисты стали свидетелями учиненного Арменией вандализма. Международные медиа и независимые эксперты детально задокументировали и осветили полное разрушение городов и сел, в том числе принадлежащего азербайджанскому народу культурного и религиозного наследия.

Азербайджан передал представительству каждой страны в ООН иллюстрированную книгу, состоящую из краткой информации и фотоснимков, запечатлевших состояние наших городов и сел до и после оккупации. В книге нашло отражение полное уничтожение религиозных и исторических памятников Азербайджана.

Армения учинила на бывших оккупированных территориях Азербайджана экоцид – геноцид против окружающей среды. 60 тысяч гектаров наших лесов уничтожены, вырублены и похищены, наши земли и реки загрязнены и отравлены.

Армения использовала наши водные ресурсы на бывших оккупированных территориях для создания искусственного экологического бедствия. Парламентская Ассамблея Совета Европы, приняв в 2016 году резолюцию под названием «Намеренное лишение воды жителей прифронтовых районов Азербайджана», потребовала от правительства Армении положить конец использованию водных ресурсов в качестве инструмента политического влияния или давления.

Армения полностью проигнорировала данную резолюцию и продолжила использовать Сарсангское водохранилище как инструмент гуманитарного и экологического терроризма. Намеренно открывая водохранилище в зимние месяцы, Армения создавала наводнение на прилегающих территориях, и, перекрывая воду в летние месяцы, лишала воды хозяйства и людей, проживавших в бывшей прифронтовой зоне.

Армения сильно загрязняет трансграничную реку Охчучай. Это подвергает экологическую систему территории Азербайджана, по которой протекает река, не подлежащей восстановлению деградации. К сожалению, в этом экологическом преступлении участвуют и некоторые иностранные компании.

Армения незаконно эксплуатировала на находившихся в прошлом под оккупацией наших территориях природные ресурсы, в том числе золото и другие драгоценные металлы и минералы, экспортировала их на внешние рынки. Опираясь на веские факты, мы выявили иностранные компании из различных стран, занимавшиеся на оккупированных в прошлом территориях незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана и другой незаконной деятельностью. Мы уже приступили к юридическим мерам против данных компаний. Они будут привлечены к ответственности за незаконную эксплуатацию наших природных ресурсов на оккупированных в прошлом территориях.

В результате Первой Карабахской войны около 4 тысяч наших граждан пропали без вести. Армения должна представить нам информацию об их судьбе. По имеющимся у нас достоверным данным, почти все они подверглись пыткам и были убиты, и вопреки международному гуманитарному праву похоронены армянской армией в массовых захоронениях. В апреле 2021 года в селе Башлыбель освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района в массовом захоронении были обнаружены останки 12 гражданских лиц, убитых армянскими военными преступниками.

На основании международного права и Устава ООН Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана и другие тяжкие преступления.

Полевые командиры, пришедшие к власти в Армении в результате переворота и находившиеся у власти в 1998-2018 годах, потерпели неудачу в достижении коварных намерений и целей в течение продолжавшейся около 30 лет оккупации территорий Азербайджана. Напротив, как я отметил в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в 2017 году, Армения превратилась в государство, потерпевшее полный крах. Армения настолько ослабла, что не способна даже сама охранять свои границы.

Поощряемая правительством азербайджанофобия в Армении нарастает. Прививаемая армянскому обществу расистская идеология, построенная на этнической ненависти и вражде, лежит в корне этнической чистки и небывалого вандализма на оккупированных в прошлом Арменией территориях Азербайджана. Несмотря на смену режима в Армении, в стране продолжает господствовать фашистская идеология. В лице нацистского генерала Гарегина Нжде, превратившегося в «национального героя» при всех властях в Армении, восхваляется нацизм.

В то время как прогрессивный мир ведет борьбу с растущим неофашизмом, тогдашний президент Армении в 2016 году открыл в Иреване памятник Гарегину Нжде. Азербайджан одержал победу не только над оккупационными силами Армении, но и над армянским фашизмом. Если мы вновь столкнемся с какой-либо угрозой нашему суверенитету, территориальной целостности и безопасности народа, то без всяких колебаний воспользуемся своим легитимным правом на самооборону.

Дамы и господа.

Конфликт уже остался в прошлом, поэтому на освобожденных территориях осуществляются крупномасштабные строительные работы. Применяя современные методы градостроительства, концепции «умный город» и «умное село», Азербайджан с нуля отстраивает новые города и села. Всю эту работу Азербайджан проводит за счет собственных материальных возможностей, только в нынешнем году на данные цели выделены средства в размере 1.3 миллиарда долларов США.

Однако основная трудность связана с наличием многочисленных мин, размещенных Арменией на освобожденных территориях. После подписания Арменией 10 ноября 2020 года акта о капитуляции по настоящее время погибли 30 граждан Азербайджана, включая 2 журналистов, 130 человек получили ранения. Азербайджан является одной из стран мира, территории которых подверглись наибольшему минированию. Это тормозит восстановительный процесс на освобожденных территориях и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

Армения отказывается передать Азербайджану точные карты минных полей. Точность карт минных полей по трем районам, которые Армения вынуждена была передать, составляет 25 процентов. Международная общественность должна заставить Армению передать нам точные карты минных полей по освобожденным территориям.

Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение.

Одной из сфер, служащих миру и сотрудничеству, могут стать транспортные проекты. В этом контексте, Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, создаст новые возможности для нашего региона.

Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый. Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к соседям. Международная общественность должна сыграть в этом смысле позитивную роль и призвать Армению осознать, что альтернативы миру нет. Надо положить конец попыткам прямой или косвенной поддержки реваншизма в Армении и ее вооружения.

Надеемся, что на Южном Кавказе наконец установятся долгожданные мир, безопасность и стабильность. Азербайджан продолжит последовательные усилия, вносящие вклад в региональный мир и развитие, служащие укреплению региона.

Спасибо.