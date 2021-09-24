Международная оценочная миссия ОИС посетила Тертер (ФОТО)

ТЕРТЕР / Trend/ - Международная делегация экспертов, возглавляемая председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), во второй половине дня посетила город Тертер, сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend.

Глава ИВ Тертерского района Мустагим Мамедов проинформировал гостей о ракетных обстрелах со стороны армян сел и поселков, включая центр города, где живут мирные жители, во время 44-х дневной Отечественной войны.

Глава ИВ продемонстрировал гостям осколки ракет и различных боеприпасов, выпущенных по населенным пунктам Азербайджана.

Делегация осмотрела частный дом, полностью разрушенный в результате армянского террора, и сохраняемый в настоящее время как символ войны.

Отметим, что до этого делегация в составе экспертов Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), находящаяся в Азербайджане по приглашению уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Сабины Алиевой, побывала в Агдаме, где провела мониторинг на освобожденных и подвергшихся ракетным атакам азербайджанских территориях, чтобы собрать доказательства, подготовить отчет в связи с этим и отправить его в международные организации.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)