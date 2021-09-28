Фонд возрождения Карабаха организовал поездку в Агдам делегации Азербайджано-американской торговой палаты (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Агдаме с участием Фонда возрождения Карабаха, специального представительства Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района и членов Азербайджано-американской торговой палаты прошла встреча на тему «Потенциал экономического развития Агдамского района».

Как сообщили во вторник Trend в Фонде, участники мероприятия сначала посетили в Агдаме комплексы «Имарат» и «Шахбулаг», руины Музея хлеба, Государственного драматического театра, мечети Джума и Гияслы. Ханенде исполнили перед зданием Государственного драматического театра азербайджанскую национальную музыку.

Приветствуя гостей, специальный представитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов проинформировал их об общем и генеральном планах Агдама, а также об экономическом потенциале региона.

Затем председатель правления Фонда Рахман Гаджиев проинформировал участников о создании фонда, его миссии, ценностях, текущей деятельности, целях и задачах. Он также предоставил подробную информацию о подготовленном Фондом ресурсе Karabakh.Center, идея создания которого принадлежит Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Рахман Гаджиев сказал, что интернет-ресурс содержит всеобъемлющую информацию об ущербе, нанесенном освобожденным территориям Азербайджана.

Председатель правления Фонда также подчеркнул важность объединения усилий нашего общества и диаспоры наряду с ресурсами государства для ускорения работ по восстановлению на освобожденных землях. Подчеркнув важность таких поездок, Гаджиев сказал: «Человек может представить себе сложность и масштабы процесса восстановления только после того, как увидит своими глазами эти руины».

Президент Азербайджано-американской торговой палаты Нуран Керимов в своем выступлении также отметил важность организации такой поездки.

В ходе встречи гости были проинформированы о кампании Фонда #KarabakhChallenge, им были вручены брошюры.

Отметим, что каждый наш соотечественник может сделать пожертвование, независимо от размера, и внести свой вклад в восстановление и возрождение наших освобожденных от оккупации территорий. Пожертвования будут направлены на реализацию мер в направлении восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, а также их преобразования в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния, в том числе для обеспечения экологического равновесия на этих землях.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)