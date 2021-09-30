Парламент Азербайджана принял заявление в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:19)

БАКУ /Trend/ - На первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в четверг было принято заявление в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Trend, текст заявление зачитал депутат Низами Сафаров.

В документе говорится, что прошел год с начала 44-дневной Отечественной войны, которая обеспечила прекращение оккупации Арменией международно признанной территории Азербайджана и восстановление территориальной целостности нашего государства.

"Освобождение Карабаха, древней исторической земли Азербайджана, положило конец наблюдавшимся за последние два столетия потерям земель, этническим чисткам и депортациям, которым подвергся наш народ, и открыло новую эру в его истории.

Необоснованные территориальные претензии и агрессивная политика Республики Армения, не основанная на каких-либо исторических или юридических фактах, привели к оккупации 20 процентов территории Азербайджанской Республики в начале 1990-х годов. В Армении и на оккупированных территориях Азербайджана была проведена жестокая этническая чистка, в результате чего один миллион азербайджанцев были изгнаны из домов своих прадедов. Против азербайджанцев были совершены ужасные преступления на почве национальной ненависти и вражды, Ходжалинский геноцид - одна из самых ужасных трагедий ХХ века, а также ряд других актов геноцида.

Во время Первой Карабахской войны, длившейся около четырех лет, порядка 20 тысяч азербайджанцев были убиты, более 50 тысяч - были ранены или искалечены вооруженными силами Армении, 4750 человек были взяты в плен и заложники, либо пропали без вести. Разграблены, разрушены и сожжены 877 городов, сел и поселков. На оккупированных территориях было безжалостно уничтожено историческое, национальное и культурное наследие Азербайджана.

В резолюциях Совета Безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884 от 1993 года, резолюции 62/243 Генеральной Ассамблеи ООН от 2008 года, а также актах ряда других влиятельных международных организаций была подтверждена территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, документы требовали немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий, признавали право на возвращение в свои дома людей, изгнанных из мест постоянного проживания. Главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, оказывающей посреднические усилия по урегулированию конфликта, то есть США, России и Франции, неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем, должен измениться и вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки. К сожалению, усилия Минской группы ОБСЕ, а также других международных организаций по урегулированию конфликта не дали никаких результатов из-за деструктивной позиции Армении. Более того, при поддержке иностранных сил, не заинтересованных в установлении мира и стабильности в регионе, Республика Армения прилагала последовательные усилия, чтобы сорвать переговорный процесс и продолжить оккупацию чужих земель.

Воспользовавшись нерешительностью международных организаций, армянская сторона атаковала передовые позиции Вооруженных сил Азербайджана в апреле 2016 года, июле и августе 2020 года, подвергла обстрелу мирных жителей с применением тяжелой артиллерии, ракетных установок, бронетехники и стрелкового оружия. Меры, принятые Азербайджанской Республикой в ​​ответ на эти провокации, привели к тяжелым потерям в рядах вооруженных сил Армении в плане живой силы и военной техники. После очередной провокации 27 сентября 2020 года Азербайджан, реализовав право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, начал контрнаступательную операцию в целях принуждения к миру агрессора и прекращения оккупации азербайджанских земель. Под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева азербайджанская армия с первых дней начала наносить вооруженным силам Армении тяжелое поражение", - говорится в заявлении.