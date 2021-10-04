В Восточном Зангезуре создается Промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины» - Указ (версия 2)

(первая версия в 14:55)

БАКУ /Trend/ - 4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Промышленного парка «Экономическая зона Аразской долины».

Согласно указу, в Восточно-Зангезурском экономическом районе, на территории Джебраильского района создается Промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины».

Промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины» (далее - Промышленный парк) – это территория, имеющая необходимую инфраструктуру и структуры управления для осуществления предпринимательской деятельности, где путем организации логистической работы и применения современных технологий осуществляются производство, переработка (вторичная переработка) и продажа конкурентоспособной продукции промышленной сферы, а также используемая для оказания услуг, способствующая эффективной работе и развитию предпринимательства.

Меры по организации, управлению и развитию деятельности Промышленного парка поручены Агентству по развитию экономических зон (далее – Агентство) при министерстве экономики.

В целях организации деятельности Промышленного парка и создания инфраструктуры на его территории (электро- и теплоэнергия, газ, вода, канализация, связь, транспорт, противопожарная охрана, производственные, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для восстановления и реконструкции освобожденных территорий, министерству экономики первоначально выделяется 500 тысяч манатов.