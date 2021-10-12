Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение 10-летнего Эльдара, страдающего от лейкоза (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение 10-летнего Эльдара Ахмедзаде, страдающего от лейкоза.
Как передает во вторник Trend, Эльдар, который сейчас лечится в Стамбуле, нуждается в трансплантации костного мозга.
Его донором будет родной брат. Перед операцией необходимо пройти курс химиотерапии. Важно, чтобы Эльдар Ахмедзаде, который уже получил два курса химиотерапии, прошел еще две-три таких медицинских процедур.
По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, взявшей под контроль лечение Эльдара, Фонд Гейдара Алиева взял на себя вопросы поддержки по дополнительным курсам химиотерапии и операции по пересадке костного мозга.
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