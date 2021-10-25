Министр обороны Азербайджана встретился с представителем НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майором Франческо Дъеллой, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

Поприветствовав гостей, министр обороны подробно проинформировал их о работе, проводимой нашей армией на освобожденных территориях после Отечественной войны, завершившейся победой азербайджанской армии под командованием Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о текущей ситуации на государственной границе.

В свою очередь, генерал-майор Дъелла выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества НАТО с Азербайджаном, позитивными результатами, достигнутыми в этой сфере, и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)