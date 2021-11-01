Хроника Победы: 1 ноября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 1 ноября:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции

- Минобороны Азербайджана предоставило информацию о последней ситуации на фронте, был представлен список уничтоженной военной техники ВС Армении. Оборонное ведомство Азербайджана сообщило о нарушении Арменией режима прекращения огня на государственной границе.

- ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу территории Тертерского и Агджабединского районов

- Были распространены видеозаписи уничтожения военных грузовиков ВС Армении с боеприпасами, а также уничтожения двух РСЗО «Град» ВС Армении.

- Министерство обороны Азербайджана представило кадры уничтожения двух артиллерийских батарей ВС Армении.

- Была представлена видео уничтожения живой силы противника.

- Оборонное ведомство Азербайджана представило видеозапись уничтожения военного кортежа ВС Армении.