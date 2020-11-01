Уничтожен военный кортеж ВС Армении (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 31 октября в районе 17:00 во время ведения воздушного наблюдения за местностью было зафиксировано движение военного кортежа в Ходжавендском направлении.
Как сообщает Trend со ссылкой на Минобороны, несколько автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии.
Представляем видеокадры уничтожения кортежа.
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