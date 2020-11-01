Уничтожен военный кортеж ВС Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 31 октября в районе 17:00 во время ведения воздушного наблюдения за местностью было зафиксировано движение военного кортежа в Ходжавендском направлении.

Как сообщает Trend со ссылкой на Минобороны, несколько автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии.

Представляем видеокадры уничтожения кортежа.