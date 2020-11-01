Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из артиллерии, минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что в ночь на первое ноября в разное время с территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов Армении были обстреляны позиции армейских подразделений Азербайджана, расположенных в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах Азербайджана.