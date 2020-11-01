Подорваны военные грузовики ВС Армении с боеприпасами (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/- Подорваны военные грузовики ВС Армении с боеприпасами, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"После уничтожения нами несколько дней назад ракетно-артиллерийского склада вооруженных сил Армении, расположенного на оккупированных территориях, в подразделениях противника возникла серьезная нехватка боеприпасов.
Поэтому противник старается использовать все имеющиеся в его распоряжении боеприпасы в самых горячих точках боевых действий.
Вечером 31 октября в ходе ведения воздушного наблюдения за местностью было установлено местонахождение двух грузовиков с боеприпасами. Военные грузовики были немедленно уничтожены точным и прицельным огнем", - говорится в сообщении.
Представляем видеокадры, отражающие эти моменты.
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