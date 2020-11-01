Уничтожены две РСЗО «Град» ВС Армении (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Уничтожены две РСЗО «Град» ВС Армении, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Уничтожены две РСЗО БМ-21 «Град», подвергавшие обстрелу позиции наших подразделений на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы", - говорится в сообщении.
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