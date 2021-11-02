Азербайджан передал Армении останки еще 11 военнослужащих, обнаруженных на освобожденных территориях
БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены останки еще 11 армянских военнослужащих.
Об этом сообщил во вторник Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.
По его словам, останки армянских военнослужащих переданы армянской стороне в поселке Красный Базар при посредничестве российских миротворцев.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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Азербайджан передал Армении останки еще 11 военнослужащих, обнаруженных на освобожденных территориях
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