Общество невозможно направлять без свободы печати - бывший вице-президент Всемирного банка

БАКУ /Trend/ - Общество невозможно направлять без свободы печати. Если мы не открыты для развития своего общества, то не сможем хорошо относиться и к мигрантам.

Об этом, выступая на панели "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?" VIII Глобального Бакинского форума на тему "Мир после COVID-19", сказал бывший вице-президент Всемирного банка Мац Карлссон, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что нужно найти пути решения для предотвращения всех этих проблем: "Необходимо помогать слабым и развивающимся государствам. Страны должны быть здоровыми внутри, чтобы помогать другим людям".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)