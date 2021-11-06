Глобальный Бакинский форум - уникальная площадка, к которой обращаются мировые лидеры

Политика 6 ноября 2021 09:47 (UTC+04:00)
Глобальный Бакинский форум - уникальная площадка, к которой обращаются мировые лидеры

БАКУ /Trend/ - Под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19". В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключаются, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников. VIII Глобальный Бакинский форум вызывает большое внимание и интерес мировых лидеров. Широкий интерес к форуму стран мира и международных организаций является показателем растущего престижа Азербайджана, политической мощи и новых реалий, созданных Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сказала Trend политолог, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова, Глобальный Бакинский форум чрезвычайно важен для того, чтобы интеллектуалы со всего мира смогли собраться и обсудить наиболее актуальные вопросы современной политики.

"Тема форума этого года - "Мир после COVID-19" важна, поскольку многие изменения в разных странах мира произошли в связи с коронавирусом и никто не знает, как будет развиваться ситуация дальше. Поэтому такая площадка помогает выработать "дорожные карты", на которые будут ориентироваться лидеры государств. Безусловно, очень важно, что в Глобальном Бакинском форуме принимают участие бывшие политики, дипломаты, общественные деятели, политологи, поскольку они вернутся в свои страны и смогут донести до руководства те идеи и вопросы, которые поднимались на форуме в азербайджанской столице. Соответственно, опираясь на них, руководители данных стран смогут формировать свою политику", - сказала Гревцова.

Она также подчеркнула значимость VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" в связи с тем, что сейчас в мире достаточно много вопросов, на которые пока нет ответов.

"Основные вопросы, обсуждаемые на форуме - это наиболее актуальные темы мировой повестки дня. Это - здравоохранение, доступность вакцин, выход из мирового экономического кризиса и формирование новых стратегий развития, создание возобновляемых источников энергии, экологическая повестка, переход на новые источники энергии. Также важный вопрос, прежде всего, для Азербайджана – ситуация на Южном Кавказе, возможные проекты и развитие региона. Очень важно собраться вместе и напрямую, без посредников обсудить, что происходит в мире, выработать пути решения многих насущных проблем", - сказала Гревцова.

Она отметила, что мероприятие такого формата, как Глобальный Бакинский форум, дает возможность пригласить участников со всего мира в Азербайджан, чтобы они могли сами, а не из прессы, узнать, как развивается эта страна.

"Это важно, поскольку мы знаем, что иногда пресса, особенно европейская, очень сильно искажает факты об Азербайджане. Поэтому те, кто приезжает в Азербайджан впервые, будут очень удивлены с хорошей точки зрения. Они смогут рассказать у себя на родине о развитии Азербайджана, свидетелями которого стали. Это также немаловажно для поддержки имиджа Азербайджана в глазах мирового сообщества", - сказала Гревцова.

Она сообщила, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил перед участниками форума, высказал свою точку зрения на события, поделился идеями.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из ведущих интеллектуалов мира. Под его эгидой проходят такие масштабные мероприятия, как Глобальный Бакинский форум, Форум Альянса цивилизаций, Бакинский международный гуманитарный форум и другие, и Азербайджан является их непосредственным инициатором или участником, как, например, в случае с форумом Движения неприсоединения", - сказала Гревцова.

Говоря о важности тем, обсуждаемых VIII Глобальном Бакинском форуме, российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов сказал, что в частности, тема экологически чистой энергетики будет актуальной для Азербайджана всегда.

"В последнее время крайне модной стала тема "зеленой экономики", которая хронологически совпала с пандемией COVID-19 и поэтому как бы считается частью реализуемых в рамках новой реальности структурных преобразований, хотя на фоне глобального энергетического кризиса она ушла, как минимум, в Европе на второй план.

Азербайджан же находится совершенно в иной климатической зоне, чем Старый Свет, а поэтому для него тема экологически чистой энергетики будет актуальной всегда. "Зеленая энергетика" вполне может стать прорывным сектором экономики Азербайджана, как принято говорить сегодня в молодежной среде, "фишкой" его дальнейшего развития, брендом страны на международной арене, поэтому, я почти уверен, данному вопросу в дискуссии в рамках форума будет уделено особое внимание не только по политическим, но и чисто по экономическим соображениям", - отметил он.

Олег Кузнецов заявил, что в принципе, у Азербайджана есть много чего, что он может предложить для обсуждения в рамках форума, главное - собрать для дискуссии заинтересованную и компетентную аудиторию.

Кузнецов отметил, что очень многие критично мыслящие люди рассматривают пандемию как инструмент трансформации мировой системы хозяйства, драйвер четвертой промышленной революции, имеющий целью перевод глобальной экономики на цифровые технологии не в течение одного-двух-трех поколений, как это было во время предыдущих промышленных переворотов, а в течение одного десятилетия, что должно привести к глобализации денежной системы и утрате странами значительной части национального суверенитета.

"Пока существуют бумажные деньги и наличные расчеты сделать это довольно-таки сложно, но с переходом планеты на электронные деньги и безналичные расчеты власть банкиров станет почти неограниченной, и эта перспектива ожидает нас уже где-то к 2030 году,” - отметил Олег Кузнецов.

Глобальный Бакинский форум полезен тем, что собирает вместе бывших премьер-министров, президентов, высокопоставленных дипломатов, экспертов в различных областях и дает идеи для обсуждения некоторых ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Проведение такого масштабного мероприятия в период пандемии коронавируса является своевременным шагом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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