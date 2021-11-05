Председатель Комитета по вопросам религии и вакуфов парламента Египта поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend / - Председатель Комитета по делам религии и вакуфов парламента Арабской Республики Египет проф. Др. Али Джума направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

Как сообщает в пятницу Trend, в письме говорится:

«Ваше превосходительство,

Рад передать Вам самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю 8 Ноября – Дня Победы. Благодаря этой Победе братский Азербайджан вернул свои признанные на международном уровне земли. Это внесет вклад в развитие страны и даже региона и будет поощрять мир на планете.

Возносим молитвы Аллаху о том, чтобы братская Азербайджанская Республика под Вашим мудрым и дальновидным руководством всегда жила в условиях мира и прогресса. Еще раз передаю Вам сердечные приветствия и добрые пожелания.»