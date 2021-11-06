Обсуждаемые на Глобальном Бакинском форуме темы помогут в решении проблем - Исмаил Серагельдин

БАКУ /Trend/ - Обсуждаемые на Глобальном Бакинском форуме темы помогут в решении проблем.

Об этом сказал в субботу журналистам сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в кулуарах форума, сообщает Trend.

По его словам, VIII Глобальный Бакинский форум, на котором обсуждаются разные темы, имеет важное значение.

"Считаю, что обсуждаемые на форуме темы помогут в решении проблем. Совместная борьба стран мира с пандемией COVID-19 внесет свой вклад в решение проблем. Я высоко оцениваю работу VIII Глобального Бакинского форума", - сказал Серагельдин.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)