Восстановление транспортных коммуникаций и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе – Александр Лукашенко

БАКУ /Trend/ - Восстановление транспортных коммуникаций и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе.

Об этом, в частности, сказал 8 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Александр Лукашенко приветствовал факт окончания год назад многолетнего противостояния между Азербайджаном и Арменией. Он обратил особое внимание на важность начавшегося процесса мирного строительства, который идет на пользу обеим странам.

Президент Беларуси подчеркнул, что восстановление транспортных коммуникаций и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе, обеспечить благосостояние и безопасность всех проживающих там народов.

Президент Александр Лукашенко выразил соболезнование родным и близким всех жертв многолетнего карабахского конфликта, отметил исключительное значение принятого год назад при посредничестве России Заявления, положившего конец кровопролитию.

Кроме того, глава государства Беларуси сообщил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что в знак дружбы белорусского и азербайджанского народов в Минске будет установлен памятник уроженцу города Гянджа, выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви.