В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО)

Политика 10 ноября 2021 14:26 (UTC+04:00)
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Нью-Йорке проведена акция, посвященная 8 ноября - Дню Победы Азербайджана и 9 ноября - Дню государственного флага, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Акция, реализованная при поддержке комитета, состоялась на площади "Times Square". На одном из зданий в течение часа демонстрировался билборд цветов азербайджанского флага с надписью "8 November. #KarabakhisAzerbaijan #Zafar".

Среди участников акции были и работники Госкомитета по работе с диаспорой. Акция будет продолжаться на протяжении всей недели.

Она транслировалась в прямом эфире на странице "New York - Times Square" в Facebook, которая имеет свыше 300 тысяч подписчиков (https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1199227560569562).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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