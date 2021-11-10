Министр иностранных дел Азербайджана встретился с гендиректором ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - 10 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле.

Как сообщает Trend, Джейхун Байрамов поздравил Одре Азуле с переизбранием на пост генерального директора ЮНЕСКО. Он отметил заинтересованность нашей страны в плодотворном и всестороннем сотрудничестве с ЮНЕСКО, в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

На встрече были затронуты связи в области культуры, образования, социальных и гуманитарных наук, было отмечено, что Азербайджан и впредь продолжит усилия в продвижении высших целей организации.

Был подчеркнут вклад Азербайджана в развитие межкультурного и межрелигиозного диалога, толерантности и мультикультурализма в рамках Всемирного форума межкультурного диалога, известного как "Бакинский процесс", который был инициирован Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2008 году.

Говоря о двух основных приоритетах организации - Африканском и проектах в области гендерного равенства, Байрамов отметил вклад Азербайджана в глобальную образовательную коалицию, созданную по инициативе ЮНЕСКО с целью обеспечения устойчивости образования во время пандемии.

Кроме того, министр Джейхун Байрамов выразил благодарность генеральному директору за организацию мероприятия, посвященного 880-летнему юбилею великого азербайджанского мыслителя и поэта Низами, организованного в штаб-квартире ЮНЕСКО.

В свою очередь, Одре Азуле выразила благодарность Азербайджану за постоянную поддержку организации, а также заинтересованность в дальнейшем расширении отношений, которые развиваются все более быстрыми темпами.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)