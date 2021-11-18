Действия Армении на границе с Азербайджаном изначально были обречены на провал - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Действия Армении на границе с Азербайджаном изначально были обречены на провал. Об этом сказал Trend российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов, комментируя недавнее обострение ситуации в регионе.

По его словам, деградирующая страна обладает такой же деградирующей армией.

Даже те, кто не имеет высшего военного образования, понимают, что боевые действия силами мотострелкового батальона в современной войне между Азербайджаном и Арменией ни к какому тактическому или даже оперативному успеху, пусть даже и кратковременному, не приведут.

"Эти действия, кроме как безрассудными и авантюристическими, назвать никак нельзя, и если со стороны армянской армии была предпринята разведка боем или хуже того - военно-политическая провокация, то она изначально была обречена на провал. Смысл этой военной авантюры был понятен с самого начала: напасть на азербайджанские позиции, спровоцировать контратаку, объявить ее "вторжением" азербайджанской армии на суверенную территорию Армении и обратиться за военной защитой к Кремлю", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что это была примитивная комбинация, рассчитанная на то, чтобы втянуть Россию в чужую авантюру.

"Армяне даже не скрывали подготовку к провокации: на минувших выходных в Ереван приехал Семен Пегов, который появляется в Армении исключительно накануне какой-то военной заварушки, и с этого момента всякому адекватному аналитику стало понятно - запахло порохом. В Баку, я думаю, точно так же прочитали эту новость, поэтому неудивительно, что позавчерашняя авантюра армянской армии была встречена азербайджанскими военными во всеоружии и закончилась разгромом", - сказал Кузнецов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)