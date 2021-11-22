США продолжат поддерживать бывших вынужденных переселенцев Азербайджана - посол

БАКУ/Trend/ - После войны прошлой осенью появилась возможность помочь поддержать успешное возвращение внутренне перемещенных лиц в Азербайджане в свои дома.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Надеемся поддержать эти усилия и оказываем помощь сообществу вынужденных переселенцев более десяти лет. Мы выделили значительную сумму денег, обучали их профессиональным навыкам, английскому языку и строили школы для местных жителей. Я попросил директора миссии USAID рассмотреть возможность обеспечения помощи сообществу вынужденных переселенцев развить те профессиональные навыки, которые им понадобятся, чтобы успешно вернуться и построить новую экономическую жизнь на своих родных землях. Но эти территории нужно разминировать. Недавно мы объявили о пожертвовании в размере 500 тысяч долларов, небольшое начальное пожертвование в регион, чтобы помочь разминировать все районы, затронутые конфликтом. Американская некоммерческая организация Marshall Legacy Institute (MIL) работает с Агентством Азербайджана по разминированию и правительством. MIL предоставит Азербайджану в общей сложности 30 минно-розыскных собак. С 1992 года мы выделили бывшим вынужденным переселенцам более 125 миллионов долларов и продолжим их поддерживать", - сказал он.

В США также есть несколько частных фирм по разминированию, которые уже давно ведут переговоры с Агентством Азербайджана по разминированию, заявил посол.

"Я надеюсь, что они смогут поделиться своими новейшими технологиями и опытом мирового уровня в разминировании, чтобы ускорить этот процесс, который является первым шагом к тому, чтобы помочь бывшим вынужденным переселенцам вернуться в свои дома", - добавил Литценбергер.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)