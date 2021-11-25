Президент Ильхам Алиев предлагает армянам в Карабахе гражданство Азербайджана - это очень щедрое предложение - Максим Шевченко (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Президент Ильхам Алиев предлагает армянам в Карабахе гражданство Азербайджана - это очень щедрое предложение.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в Баку известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко на встрече в Центре Гейдара Алиева.

"У вас огромные перспективы национального строительства, становления по-настоящему современной нации единого Азербайджана, в котором проживают люди разных этносов, говорящие на разных языках, но ощущающие Азербайджан своей родиной. Это азербайджанцы, лезгины, аварцы, русские, удины, евреи, талыши и другие. Я так понимаю, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянам предлагает быть гражданами Азербайджана и влиться в азербайджанскую нацию. Это очень щедрое предложение, которое может исходить от сердца и души настоящего сына Азербайджана. Когда заканчивается война, делается предложение - давайте забудем зло и будем идти к будущему. Меня очень интересовала загадка азербайджанского характера, души. Я исследую этот вопрос почти всю мою сознательную жизнь. Все равно до конца не могу понять тайну вашего народа. Как умудряетесь быть и воинами, и поэтами, и музыкантами, и открытыми миру, и добрыми, не злобиться ни на кого", - сказал Шевченко.

Он также выразил восхищение темпами восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

"Я побывал в городе Шуша. Поехал по прекрасной дороге Победы, увидел Физулинский международный аэропорт. Это настоящее чудо.

Освобожденные территории Азербайджана возрождаются. Скоро, как мне сказали, будет запущена еще более современная дорога, пробиты тоннели до города Шуша. Там я видел ребят, которые работают, восстанавливают. Президент Азербайджана Ильхам Алиев своей волей и ясным умом стратегически координирует всю эту работу", - отметил российский политолог.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)