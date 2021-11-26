Президент Ильхам Алиев: Мы неоднократно высказывались публично о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации

БАКУ/Trend/- Граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована. Поэтому неоднократно мы высказывались публично о том, что готовы начать процесс, безотлагательный процесс делимитации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе трехсторонней встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

«Скажу более того, мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга и жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи.

Но и, конечно, масса других вопросов, которые возникают, но они оперативно решаются и в том числе при активном участии российской стороны, Вашем личном участии, МИДа, Министерства обороны, правительства и других структур»,- сказал глава государства.