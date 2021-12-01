Посол Германии выразил соболезнования в связи с крушением вертолета погранслужбы Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на Twitter Манига.
"В связи с трагической катастрофой крушения вертолета пограничной службы, в результате которой погибли 14 азербайджанских военнослужащих, я хочу выразить свои глубокие соболезнования народу Азербайджана, а также родным и близким погибших", - написал он.
Военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызынском районе 30 ноября в 10:40, в результате чего 14 человек погибли, два человека получили ранения.
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