Посол Германии выразил соболезнования в связи с крушением вертолета погранслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на Twitter Манига.

"В связи с трагической катастрофой крушения вертолета пограничной службы, в результате которой погибли 14 азербайджанских военнослужащих, я хочу выразить свои глубокие соболезнования народу Азербайджана, а также родным и близким погибших", - написал он.

Военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызынском районе 30 ноября в 10:40, в результате чего 14 человек погибли, два человека получили ранения.