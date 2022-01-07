Президент Турции утвердил протокол о сотрудничестве в таможенной сфере с Азербайджаном и Грузией
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол "О создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительством Турции, правительством Азербайджана и правительством Грузии".
Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete.
Напомним, что документ был подписан 8 октября 2021 года.
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