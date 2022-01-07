Президент Ильхам Алиев направил письмо Дмитрию Медведеву в связи с незаконным визитом российского депутата в Карабах

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву, в котором выразил решительный протест против незаконного визита члена возглавляемой Дмитрием Медведевым партии на территорию Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что депутат Госдумы России Виталий Милонов в очередной раз совершил незаконный визит на территорию Азербайджана. Член правящей партии «Единая Россия» в дни новогодних праздников совершил незаконный визит на временно подконтрольные российским миротворцам территории Азербайджана, где провел ряд встреч.

Его шаг вызвал резкий протест руководства Азербайджана.