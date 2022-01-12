БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского военнослужащего в результате провокации армян на кяльбаджарском направлении госграницы, сообщили в среду Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджана в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего одной из воинских частей Аяза Назарова (1998 года рождения) при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении на кяльбаджарском направлении.

Следствие по уголовному делу продолжается.

(Автор: Самир Али. Редактор: Константин Шапиро)