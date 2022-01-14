Президент Ильхам Алиев: Украина и Азербайджан на протяжении многих лет успешно сотрудничают

БАКУ /Trend/ - Украина и Азербайджан на протяжении многих лет успешно сотрудничают, мы защищаем интересы друг друга и на международных платформах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 14 января в ходе визита в Украину Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе встречи с Президентом Украины Володимиром Зеленским в расширенном составе.

«Обе страны взаимно защищают, поддерживают территориальную целостность друг друга, что свидетельствует об уровне нашего сотрудничества. Сегодня, наряду с политическим диалогом, у нас очень широкая экономическая повестка дня. Сегодня мы с Вами широко и детально обсудили эту повестку дня, и, как Вы отметили, есть прекрасные перспективы.

Рад, что в экономической сфере уже есть оживление, несмотря на то, что пандемия еще продолжается. Но если обратить внимание на увеличение торгового оборота, то можно увидеть, что имеются позитивные тенденции. Обсужденные сегодня вопросы и проекты, которые, уверен, будут реализованы, углубят наше экономическое сотрудничество. Мы по традиции сотрудничаем в энергетическом секторе, на протяжении многих лет Государственная нефтяная компания Азербайджана – SOCAR работает в Украине и намерена расширять свою деятельность. Большие перспективы имеют также транспортный, сельскохозяйственный, туристический секторы. Главное, чтобы межправительственная комиссия, широко проанализировав все эти вопросы, и дальше активно занималась подготовкой конкретных решений. Я положительно оцениваю работу комиссии, в то же время более интенсивный характер в последнее время приобретают контакты между различными государственными структурами. Как взаимные визиты, так и контакты по телефону служат решению многих вопросов»,- сказал глава государства.