МИД Азербайджана ответил на притязания армянской стороны по поводу т.н. «погромов»

БАКУ /Trend/ - В МИД Азербайджана прокомментировали утверждения армянской стороны о якобы совершенных в 1990 году так называемых «армянских погромах».

Как сообщает Trend, руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева отметила на своей официальной странице в Twitter, что такая пропаганда в постконфликтный период вызывает сожаление и опасна.

"В МИД Армении вновь заговорили о так называемых «погромах», якобы совершенных в январе 1990 года. Легенды, согласно которым армяне стали жертвами, были идеологической основой армянского национализма и привели к территориальным претензиям к Азербайджану. Такая пропаганда в постконфликтный период вызывает сожаление и опасна", - отметила Лейла Абдуллаева.