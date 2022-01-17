На прошлой неделе на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 15 мин

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено 15 мин, передает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию.

«В ходе операций в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане с 10 по 15 января были обнаружены и обезврежены 14 противопехотных и одна противотанковая мины, а также 112 неразорвавшихся боеприпасов», - сказали в агентстве.

В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 51,8 га.

(Редактор: Константин Шапиро)