На прошлой неделе на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 15 мин
БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено 15 мин, передает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию.
«В ходе операций в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане с 10 по 15 января были обнаружены и обезврежены 14 противопехотных и одна противотанковая мины, а также 112 неразорвавшихся боеприпасов», - сказали в агентстве.
В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 51,8 га.
(Редактор: Константин Шапиро)
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