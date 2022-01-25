Камень на месте памятника Узеиру Гаджибекову заложили в Санкт-Петербурге

БАКУ/Trend/ - В Санкт-Петербурге сегодня прошла торжественная церемония закладки камня на месте будущего памятника основателю Азербайджанской консерватории, первому профессиональному композитору Азербайджана Узеиру Гаджибекову, передает Trend со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Как сообщается, монумент появится в сквере, который тоже носит имя Узеира Гаджибекова. Автором памятника будет скульптор, академик Российской академии художеств и Флорентийской академии искусств Айдын Зейналов.