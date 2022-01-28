Агентство господдержки НПО Азербайджана и МВД Турции подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Агентством государственной поддержки НПО Азербайджана и МВД Турции 28 января в Анкаре подписан меморандум о взаимопонимании по совместным действиям и сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на Агентство.

Документ подписали исполнительный директор Агентства господдержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева и начальник отдела по связям с гражданским обществом МВД Турции Эркан Кылыч.

Цель меморандума - содействие развитию дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией путем поддержки расширения диалога, сотрудничества и совместной деятельности между азербайджанскими и турецкими институтами гражданского общества, реализации совместных социальных проектов и программ.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)