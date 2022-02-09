Названы дата и место проведения очередного саммита лидеров тюркских государств

БАКУ /Trend/ - Названы дата и место проведения очередного саммита лидеров государств-участников Организации тюркских государств.

Как сообщает Trend, выступая на заседании Совета старейшин организации в Стамбуле, генсек Багдад Амреев отметил, что следующий саммит состоится 11 ноября 2022 года в Узбекистане.

По его словам, генеральным секретариатом уже начата подготовка к саммиту.

Напомним, что 12 ноября 2021 года в Стамбуле состоялся VIII саммит организации.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)