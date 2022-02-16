Компании из США могут быть задействованы во многих сферах в Карабахе - посол

БАКУ /Trend/ - Компании из США могут быть задействованы во многих сферах в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«Я бы хотел видеть больше компаний из США в Азербайджане. Американские компании обладают большим опытом и передовыми технологиями для участия в процессе реконструкции в Карабахе», - сказал Литценбергер.