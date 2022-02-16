Проверена боеготовность воинских частей азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2022 год, в воинских частях и соединениях Сухопутных войск и Военно-морских сил прошли внезапные проверки боеготовности подразделений, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе проверок были уточнены задачи танковых подразделений, поднятых по сигналу «Тревога» и выведенных в назначенный район.

Также были заслушаны рапорты спецназа ВМС и экипажей военных кораблей об оперативной обстановке в азербайджанском секторе Каспийского моря и боевых задачах по защите инфраструктуры стратегического назначения.

Основной целью проведения проверок является совершенствование навыков слаженного приведения подразделений рода войск в состояние боеготовности, а также умений командного состава оценивать обстановку в соответствии со сложившимися условиями и принимать оперативные решения, говорится в сообщении минобороны.