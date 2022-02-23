Декларация о союзническом взаимодействии выводит отношения Азербайджана и РФ на новый уровень

БАКУ /Trend/ - 22 февраля между Азербайджаном и Россией была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, что стало новым этапом в развитии отношений двух стран.

По словам российского политолога, кандидата исторических наук, научного руководителя Центра этнических и международных исследований РФ Антона Бредихина, с подписанием между Азербайджаном и Россией Декларации о союзническом взаимодействии отношения двух стран выходят на новый уровень в сфере безопасности, экономики, транспорта.

"Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана касается самого широкого круга вопросов, в том числе и проблемных точек взаимодействия. Она во многом уравновешивает отношения Москвы и Баку с взаимоотношениями Москвы и Еревана, с которым подобный документ был подписан пару десятилетий назад. Азербайджан и без того имеет статус стратегического союзника России, а теперь отношения выходят на новый уровень в сфере безопасности, экономики, транспорта", - подчеркнул Антон Бредихин.

Он также отметил, что в Декларации обозначены пути дальнейшего развития Карабаха и участия России в данном процессе.

Российский политолог, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова подчеркнула, что Декларация о союзническом взаимодействии создает прочный фундамент для развития и углубления отношений между Россией и Азербайджаном.

"Декларация выводит отношения на новый уровень. Она содержит 43 пункта, в которых все четко и конкретно прописано, и дальнейшая реализация проектов будет опираться на эти пункты. Подчеркну, что это юридический документ, где лидеры двух стран не только на словах, но и на бумаге показывают приверженность принципам союзнического характера взаимоотношений. Отношения между нашими лидерами находятся не только на деловом, но и на дружеском уровне. Между ними существуют понимание и взаимосвязь в решении различных вопросов, поэтому своевременное подписание Декларации придаст импульс развитию новых проектов и идей для укрепления наших стран", - сказала Дарья Гревцова.

По ее словам, важно, что Азербайджан, имея договор с Россией о союзническом взаимодействии, имеет и союзнические отношения с Турцией.

"Поэтому Азербайджан может выступать мостом между Россией и Турцией, образовывать некий треугольник Москва-Баку-Анкара, который выгоден и экономически, и политически. Конечно, он может поменять геополитическую расстановку сил в регионе. Если такое союзническое взаимодействие будет между нашими странами, включая и Турцию, то здесь есть большой потенциал для развития и роста экономических и политических проектов", - сказала Дарья Гревцова.

Говоря о конкретных шагах, которые ожидаются в рамках Декларации, она отметила, что по предположениям экспертов, это могут быть экономические проекты, прежде всего, по восстановлению Карабаха, а также участие российских компаний в восстановлении и разблокировании коммуникаций и, возможно, в развитии Зангезурского коридора.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)