Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.
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